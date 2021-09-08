РИАМО - 8 сен. 5-летняя Алиса, которую первой спасли из дома в Ногинске, где произошел взрыв газа, в порядке, она с семьей находится в больнице, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«В ситуациях, как с Ногинском, до последнего стараешься верить в чудо: что найдут и спасут всех. Алиса сейчас в порядке, рядом с ней вся семья», — написал Воробьев в «ВКонтакте».

Губернатор навестил девочку и ее семью в больнице. Воробьев опубликовал видео о девочке в своем аккаунте в соцсети.

Утром в среду на улице 28 июня в подмосковном Ногинске произошел взрыв газа в жилом доме. В результате обрушились часть стены и перекрытия. По последним данным, 2 человека погибли, 6 доставили в больницу.

Семьи погибших и пострадавших из-за взрыва в доме в Ногинске получат компенсации по поручению губернатора.

Взрыв газа в Ногинске: главное о происшествии>>