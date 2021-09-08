РИАМО - 8 сен. 5-летняя Алиса, которую первой спасли из дома в Ногинске, где произошел взрыв газа, в порядке, она с семьей находится в больнице, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Губернатор навестил девочку и ее семью в больнице. Воробьев опубликовал видео о девочке в своем аккаунте в соцсети.
Утром в среду на улице 28 июня в подмосковном Ногинске произошел взрыв газа в жилом доме. В результате обрушились часть стены и перекрытия. По последним данным, 2 человека погибли, 6 доставили в больницу.
Семьи погибших и пострадавших из-за взрыва в доме в Ногинске получат компенсации по поручению губернатора.
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