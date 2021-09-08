РИАМО - 8 сен. Спасатели продолжат разбирать завалы пострадавшего от взрыва дома в подмосковном Ногинске, заявил глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

В настоящее время существует угроза обрушения верхних этажей.

«Сейчас подвозят оборудование, которое подопрет пятые этажи, и, конечно, не уйдут спасатели пока все не разберут руками», - ответил Сухин на вопрос жительницы о том, как долго будут искать двух ее детей.

Взрыв произошел в среду утром в доме на улице 28 июня в Ногинске. Это привело к обрушению стен на 2, 3 и 4 этажах, на 5 этаже обрушилось межэтажное перекрытие. По последним данным, в результате ЧП погибли 2 человек, 6 пострадавших доставили в больницу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в случае, если дом признают непригодным для проживания, людям предоставят новые квартиры.

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