РИАМО - 8 сен. Окончательное решение по возможности восстановления дома в Ногинске, где произошел взрыв, будет принято днем в четверг. По предварительным данным, дом подлежит восстановлению, сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.
Он отметил, что рисков для несущих конструкций специалисты пока не видят. Дополнительно проверят наличие трещин в квартирах.
«Предварительно, дом подлежит восстановлению. Завтра в 12 часов дня будет заключение «Струны», - пояснил Хромушин.
Утром в среду на улице 28 июня в подмосковном Ногинске произошел взрыв газа в жилом доме. В результате обрушились часть стены и перекрытия. По последним данным, 2 человека погибли, 6 доставили в больницу.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в случае, если дом признают непригодным для проживания, людям предоставят новые квартиры. Жильцы дома на время работ смогут переехать в дом отдыха «Боровое» или в квартиру, которую для них снимут рядом. Желающие могут временно переехать к родственникам.
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