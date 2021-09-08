РИАМО - 8 сен. Окончательное решение по возможности восстановления дома в Ногинске, где произошел взрыв, будет принято днем в четверг. По предварительным данным, дом подлежит восстановлению, сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

«Сейчас на сутки ставится система «Струна», которая определяет возможность деформации конструктивных элементов. Если «Струна» показывает, что за сутки никаких деформаций по всему дому нет, то мы возвращаем на место проживания (жильцов – ред.) первого подъезда и начинаем ремонтировать второй», - сказал Хромушин.

Он отметил, что рисков для несущих конструкций специалисты пока не видят. Дополнительно проверят наличие трещин в квартирах.

«Предварительно, дом подлежит восстановлению. Завтра в 12 часов дня будет заключение «Струны», - пояснил Хромушин.

Утром в среду на улице 28 июня в подмосковном Ногинске произошел взрыв газа в жилом доме. В результате обрушились часть стены и перекрытия. По последним данным, 2 человека погибли, 6 доставили в больницу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в случае, если дом признают непригодным для проживания, людям предоставят новые квартиры. Жильцы дома на время работ смогут переехать в дом отдыха «Боровое» или в квартиру, которую для них снимут рядом. Желающие могут временно переехать к родственникам.

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