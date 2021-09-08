РИАМО - 8 сен. При администрации Богородского городского округа будет работать оперативный штаб по вопросам, связанным со взрывом в доме в Ногинске. Кроме того, создан чат, куда можно обратиться с вопросами, сообщил глава муниципалитета Игорь Сухин.

«В администрации, в 7 кабинете будет работать штаб по всем вопросам, с 9 часов утра до 18:00 точно», - сказал Сухин.

Он отметил, что время работы штаба при необходимости продлят.

«По всем вопросам создан чат, куда внесут вопросы всех пострадавших. Туда можно писать все волнующие вопросы», - заключил Сухин.

Утром в среду в доме на улице 28 июня в Ногинске произошел взрыв. Обрушились стены на 2, 3 и 4 этажах, на 5 этаже обрушилось межэтажное перекрытие. По последним данным, 2 человека погибли, 6 доставили в больницу. Повреждено более 20 квартир.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в случае, если дом признают непригодным для проживания, людям предоставят новые квартиры. Жильцы дома на время работ смогут переехать в дом отдыха «Боровое» или в квартиру, которую для них снимут рядом. Желающие могут временно переехать к родственникам.