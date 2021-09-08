8 сентября глава МЧС России Евгений Зиничев погиб, спасая человека на учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций. Он прыгнул за сорвавшимся в воду мужчиной, но разбился о выступающий камень, и поступок министра многие назвали героическим. При каких обстоятельствах произошла трагедия и кто теперь будет руководить ведомством, читайте в материале РИАМО.

«Погиб как спасатель»

Как рассказала главный редактор RT Маргарита Симоньян, чья съемочная группа присутствовала на месте происшествия, Евгений Зиничев вместе с мужчиной стояли на краю обрыва. Последний поскользнулся и упал в воду, а глава МЧС бросился его спасать.

«Очевидцев было достаточно — никто не успел даже сообразить, что произошло, как Зиничев рванул в воду за сорвавшимся человеком и разбился о выступавший камень», — написала Симоньян в своем Telegram-канале.

Гибель Зиничева подтвердили и в самом ведомстве.

«С прискорбием сообщаем, что при исполнении служебного долга, находясь в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, спасая жизнь человека, трагически погиб глава МЧС Евгений Зиничев», — сообщили в пресс-службе МЧС России.

По словам Симоньян, глава МЧС «погиб как спасатель». Евгению Зиничеву было 55 лет. Тело погибшего министра спецрейсом доставят в Москву 8 сентября.

Мужчиной, который сорвался в воду, оказался 63-летний режиссер и сценарист, член Гильдии кинорежиссеров России, лауреат премии «Ника» Александр Мельник. В Норильск он прибыл в качестве режиссера для выбора места съемок своего нового документального фильма. Картина должна была быть посвящена развитию Арктики и Северного морского пути. Как сообщил источник ТАСС в экстренных службах, Мельник также погиб.

Исполнять обязанности главы МЧС России будет первый замглавы министра Александр Чуприян, пишет РИА «Новости».

«До конца выполнял свой долг»

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким Евгения Зиничева в связи с его трагической гибелью. «Президента и главу МЧС связывали многие годы совместной работы», — говорится в телеграмме на сайте Кремля.

Свои соболезнования родным и близким министра выразили президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Михаил Мишустин, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, патриарх Кирилл, а также депутаты Государственной Думы. В частности, вице-спикер Петр Толстой отметил, что министр до конца выполнял свой долг.

В связи с трагической гибелью Зиничева соболезнования выразил и замглавы Совбеза, бывший председатель правительства России Дмитрий Медведев.

«Всю свою жизнь Евгений Николаевич посвятил служению Родине. <…> Личным примером показывал, с какой самоотдачей нужно относиться к делу, оставаясь при этом внимательным, ответственным, неравнодушным человеком. <…> Ради спасения человека он, ни секунды не раздумывая, отдал и собственную жизнь. Это героический поступок, о котором мы будем помнить всегда», — написал Медведев на своей личной странице «ВКонтакте».

Соболезнования выразил и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Офицер с большой буквы. Всегда был и им останется лично в моей памяти, в моем сердце. Очень немногословный человек, который в разных ситуациях зарекомендовал себя профессионалом и просто мужчиной», — сказал глава Подмосковья.

Член Совбеза и генерал армии

Евгений Зиничев родился в Ленинграде в 1966 году. Он окончил экономический и финансовый факультеты Санкт-Петербургского института бизнеса и права. Он также проходил срочную службу на Северном флоте.

С 1987 году Зиничев работал в КГБ, с 1991 года — в ФСБ, а с 2006 — в личной охране Службы безопасности президента России. По данным СМИ, он регулярно сопровождал Владимира Путина в поездках.

В 2014 году Зиничев занял должность заместителя руководителя службы по борьбе с терроризмом ФСБ, а в июне следующего года — начальника управления ФСБ по Калининградской области. С 28 июля 2016 года Зиничев временно исполнял обязанности губернатора региона, но уже 7 октября того же года стал заместителем директора Федеральной службы безопасности.

В мае 2018 года Зиничев сменил Владимира Пучкова на посту главы МЧС и сохранил свой пост в новом правительстве, сформированном 12 января 2020 года.

Евгений Зиничев был генералом армии и членом Совета безопасности РФ. Он награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а также медалью Суворова.

У Зиничева остались вдова, сын, а также внук и две внучки.