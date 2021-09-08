РИАМО - 8 сен. Физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной на ул. Гагарина в Орехово-Зуевском городском округе выполнят в зимней тематике, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Подмосковья.

«В облике физкультурного комплекса авторы использовали тему его основной функции – ледовой арены. «Зимняя» бело-голубая гамма фасадов в сочетании со спокойным и гармоничным композиционным решением хорошо интегрирует новое здание в существующую среднеэтажную застройку города», – сказала первый заместитель руководителя комитета – главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Центральный фасад здания будет обращен к ул. Гагарина. Его поверхность выполнят из объемных панелей голубого цвета, создающих образ ледяного кристалла. Зимнюю тематику дополнит ажурная сетка витража ледовой арены, напоминающая снежинки. Главный вход здания украсит панно, создающее образ льда, разрезанного коньками.

«Проектируемый ФОК будет состоять из нескольких блоков помещений: для спортсменов с собственной входной группой, раздевалками, тренерскими и для посетителей, которые также смогут воспользоваться ледовой ареной для катания», – сказал министр правительства Подмосковья по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Он отметил, что в здании расположатся кафе, магазин и прокат спортивных товаров, а также зал технической подготовки хоккеистов и административные помещения.

Общая площадь объекта составит 5 тыс. кв. м. Комплекс будет вмещать в себя 330 человек, в том числе 75 спортсменов, 230 зрителей на трибунах и 25 сотрудников. Также проект предусматривает комплексное благоустройство территории с организацией парковки на 55 машино-мест.