РИАМО - 8 сен. Правоохранительные органы будут охранять дом в подмосковном Ногинске, где произошел взрыв, сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

Утром в среду на улице 28 июня в подмосковном Ногинске произошел взрыв газа в жилом доме. В результате обрушились часть стены и перекрытия. По последним данным, 2 человека погибли, 6 доставили в больницу.

«Мы сейчас организованно заходим в первый подъезд - два человека на этаж. Берем все, что нужно. Квартиры запираем. Периметр будет охраняться Росгвардией», - сказал Хромушин.

Он отметил, что решение о том, можно ли забрать вещи из квартир во втором подъезде, будет принято позже.

Ранее Хромушин сообщал, что жителей первого подъезда проведут вместе со спасателями по квартирам, чтобы они смогли забрать личные вещи и домашних животных.

Семьи погибших и пострадавших из-за взрыва в доме в Ногинске получат компенсации по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.