РИАМО - 8 сен. Губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил соболезнования в связи с трагической гибелью главы МЧС РФ Евгения Зиничева.

«Офицер с большой буквы. Всегда был и им останется лично в моей памяти, в моем сердце. Очень немногословный человек, который в разных ситуациях зарекомендовал себя профессионалом и просто мужчиной», - сказал Андрей Воробьев.

Он добавил, что знал Зиничева лично.

Глава МЧС РФ Евгений Зиничев погиб при исполнении служебного долга, находясь на межведомственных учениях в Норильске в Красноярском крае. Трагедия произошла во время съемок учебного фильма, министр сорвался в воду, пытаясь помочь оператору, который также погиб.

МЧС России временно возглавит генерал-полковник Александр Чуприян.