РИАМО - 8 сен. В РФ на сегодня не выявлено информации о проблемах безопасности вакцин от коронавируса, однако в Росздравнадзор поступило около 7 тыс. заявлений о нежелательных реакциях после вакцинации, сообщает ТАСС.

Как отметила глава Росздравнадзора Алла Самойлова, в ведомстве постоянно идет мониторинг безопасности иммунопрофилактики.

«На сегодняшний день на территории РФ в базу фармаконадзора поступило порядка 7 тыс. заявлений о 7 тыс. случаев нежелательных реакций, это всего лишь 0,018% от всех вакцинированных. От общего количества это минимальная доля», — сказала Самойлова.

Еще она добавила, что зафиксированные нежелательные реакции после прививки от коронавируса и их частота не выходят за рамки инструкции по медицинскому применению.

В РФ за прошедшие сутки выявлено 18 024 новых случая коронавируса. Умерло 797 пациентов, выздоровели 18 262 человека.

На текущий момент в России зарегистрировано 7 065 904 случая Covid-19 в 85 регионах. Всего за пандемию умерли 189 582 человека, вылечились от инфекции 6 320 512 пациентов.

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