РИАМО - 8 сен. Власти Подмосковья компенсируют временную аренду жилья семьям, пострадавшим из-за взрыва в доме в подмосковном Ногинске, чтобы детям было удобно посещать школу, сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

Утром в среду в доме на улице 28 июня в Ногинске произошел взрыв. Обрушились стены на 2, 3 и 4 этажах, на 5 этаже обрушилось межэтажное перекрытие. По последним данным, 2 человека погибли, 6 доставили в больницу. Повреждено более 20 квартир.

«Если кто-то, у кого несколько детей, может найти где-то здесь съемную квартиру, снимайте, мы проживание в этой квартире оплатим, чтобы дети не ездили и было максимально близко до школы», - сказал Хромушин.

Он отметил, что также подготовлены места в пансионате.

«Губернатор сказал помочь всем семьям с детьми. Нужно предоставить договор или чек (об аренде жилья - ред.)», - уточнил Хромушин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в случае, если дом признают непригодным для проживания, людям предоставят новые квартиры. Жильцы дома на время работ смогут переехать в дом отдыха «Боровое» или в квартиру, которую для них снимут рядом. Желающие могут временно переехать к родственникам.

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