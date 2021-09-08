РИАМО - 8 сен. На юге столицы в настоящий момент строятся 17 многоэтажек по программе реновации общей площадью 230 тыс. кв. м, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Кроме этого, в стадии проектирования находится еще 15 объектов. С начала реализации программы в округе уже введено в эксплуатацию 10 домов, в том числе с начала этого года — 5 новостроек. До конца года планируется ввести в эксплуатацию еще 7 жилых домов», — сказал глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Как добавил руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин, переселение по реновации ведется в 8 районах округа. Из 25 домов, жители которых переселяются, 5 реконструируют и приспособят под современные нужды. Кроме того, 6 зданий уже расселили, а 2 объекта — снесли.

Новое жилье на юге города получат семьи из 378 домов. До 2024 года переселение должны начать 6,3 тыс. семей. Сегодня более 820 семей уже отпраздновали новоселье, еще 315 находятся в стадии переезда.

Программу реновации утвердили в столице в 2017 году. Новые квартиры получат около 1 млн человек. В Москве сегодня строят и проектируют более 5 млн «квадратов» жилья.