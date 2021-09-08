РИАМО - 8 сен. Станция «Улица Генерала Тюленева», которая создается на Троицкой линии московского метрополитена, готова более чем на четверть, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.
По словам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарева, на данный момент продолжаются монолитные работы. Также специалисты возводят основные конструкции вестибюля № 1, создают вентиляционную камеру и будущий эвакуационный выход.
«Продолжаются работы в зоне тягово-понизительной подстанции и платформенного участка. Общестроительная готовность «Улицы Генерала Тюленева» оценивается на 27%», — сказал Бочкарев.
Он отметил, что сейчас в прилегающих к станционному комплексу участкам перегонных тоннелей продолжается устройство жесткого основания и верхнего строения пути.
Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов добавил, что общая строительная готовность первого этапа Троицкой линии от станции «Новаторская» до «Бачуринской» на сегодняшний день составляет более 40%.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в ходе объезда Юго-Западного административного округа столицы сообщил о том, что все участки Троицкой линии метро планируется запустить в 2024 году.
«На всех участках ведется строительство. Ввод планируется в 2024 году. Вся эта линия состоит из нескольких участков, они одновременно должны запуститься», — сказал градоначальник.
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