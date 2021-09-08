РИАМО - 8 сен. Станция «Улица Генерала Тюленева», которая создается на Троицкой линии московского метрополитена, готова более чем на четверть, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

По словам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарева, на данный момент продолжаются монолитные работы. Также специалисты возводят основные конструкции вестибюля № 1, создают вентиляционную камеру и будущий эвакуационный выход.

«Продолжаются работы в зоне тягово-понизительной подстанции и платформенного участка. Общестроительная готовность «Улицы Генерала Тюленева» оценивается на 27%», — сказал Бочкарев.

Он отметил, что сейчас в прилегающих к станционному комплексу участкам перегонных тоннелей продолжается устройство жесткого основания и верхнего строения пути.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов добавил, что общая строительная готовность первого этапа Троицкой линии от станции «Новаторская» до «Бачуринской» на сегодняшний день составляет более 40%.

«На всех станциях участка продолжаются активные работы: будущая станция «Университет Дружбы Народов» уже готова на 57%, строительная готовность возводимых станций «Тютчевская» и «Новаторская» составляет более 40%, работы на «Мамырях» завершены на 28%», — отметил Кравцов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в ходе объезда Юго-Западного административного округа столицы сообщил о том, что все участки Троицкой линии метро планируется запустить в 2024 году.

«На всех участках ведется строительство. Ввод планируется в 2024 году. Вся эта линия состоит из нескольких участков, они одновременно должны запуститься», — сказал градоначальник.

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