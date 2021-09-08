РИАМО - 8 сен. На Мякининском проезде автомобиль Kia Rio врезался в трамвай, водитель иномарки оказался заблокирован внутри авто. Ему помогли выбраться приехавшие пожарные и спасатели, сообщает пресс-служба департамента по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности Москвы.

На место происшествия выезжали сотрудники Пожарно-спасательного гарнизона Москвы, в том числе ПСО №204 столичного Пожарно-спасательного центра, а также специалисты ГБУ «Автомобильные дороги».

Общими силами пожарных и спасателей автомобилиста деблокировали. Его передали бригаде скорой помощи.