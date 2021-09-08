РИАМО - 8 сен. Власти Подмосковья выплатят компенсации на ремонт автомобилей, которые были повреждены из-за взрыва в доме в подмосковном Ногинске, если страховые компании выплатить компенсации откажутся, сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

Утром в среду в Ногинске в 9-этажном газифицированном панельном доме произошел взрыв. Основной причиной ЧП на данный момент считается бытовой газ. Из-за происшествия обрушилась стена со 2 по 4 этажи, перекрытие на 5 этаже. Повреждено более 20 квартир. По последним данным, 2 человека погибли, 6 доставили в больницу.

«Справки дает участковый. Если даже страховые компании кому-то отказывают, мы с главой (Богородского округа Игорем Сухиным – ред.) отвечаем за то, что мы иными способами даем компенсации на ремонт автомобилей», - сказал Хромушин.

Он отметил, что это касается владельцев поврежденных автомобилей.

Глава Богородского округа добавил, что машины при необходимости переместят на охраняемую парковку.

По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева семьи пострадавших из-за взрыва газа в доме в Ногинске получат компенсации. Семьи погибших получат по 1 млн рублей, получившим тяжелые травмы выплатят 500 тыс. рублей, средней тяжести – 300 тыс. рублей, легкой тяжести – 100 тыс. Жители, чьи квартиры были повреждены, получат экстренную социальную помощь.

Взрыв газа в Ногинске: главное о происшествии>>