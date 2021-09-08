РИАМО - 8 сен. Генерал-полковник Александр Чуприян временно возглавит МЧС России после гибели Евгения Зиничева, сообщает Nation News.

Чуприян является генерал-полковником внутренней службы и первым заместителем Зиничева c 2018 года.

Еще он возглавляет спортивную федерацию пожарных и спасателей. На службу в федеральное управление МЧС Чуприян заступил в 2006 году. До этого он руководил Северо-Западным региональным центром министерства по чрезвычайным ситуациям.

Глава МЧС РФ Евгений Зиничев погиб при исполнении служебного долга, находясь на межведомственных учениях в Норильске в Красноярском крае. Трагедия произошла во время съемок учебного фильма, министр сорвался в воду, пытаясь помочь оператору, который также погиб.

Соболезнования его родным и близким выразили президент России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.