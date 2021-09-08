РИАМО - 8 сен. Ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки не выявили в 8 городских округах Подмосковья: Звездном городке, Бронницах, Власихе, Лотошине, Молодежном, Пущине, Рошале и Шаховской, сообщается на сайте Минздрава Подмосковья, посвященном ситуации с Covid-19.

По 1 случаю выявили в Волоколамском и Рузском округах, Красноармейске, Протвине, Серебряных прудах и Электрогорске, по 2 – в Талдомском округе, Зарайске, Котельниках, Озерах, по 3 – в Можайском округе, Дубне, Кашире, Лосино-Петровском, Черноголовке, 4 случая – во Фрязине, 5 – в Шатуре, по 6 – в Сергиево-Посадском округе, Истре, Лыткарине и Серпухове.

По 7 случаев инфекции зарегистрировали в Наро-Фоминском округе, Дзержинском и Долгопрудном, по 8 – в Ивантеевке, Клину, Краснознаменске, Луховицах, Реутове и Ступине, по 9 – в Ленинском, Орехово-Зуевском округах и Домодедове, 10 – в Павловском Посаде, по 11 – в Солнечногорске, Егорьевске и Жуковском, 12 – в Лобне, 14 – в Электростали.

По 18 случаев выявили в Подольске и Щелкове, по 20 – в Коломне и Чехове, 21 случай – в Химках, по 22 – в Дмитровском округе и Мытищах, 23 – в Красногорске, 25 – в Пушкинском округе, по 26 – в Одинцовском и Богородском округах, 30 – в Воскресенске, 32 – в Раменском округе, 33 – в Королеве.

Больше всего случаев Covid-19 за сутки зафиксировали в Люберцах (41) и Балашихе (69).

За прошедшие сутки в Подмосковье выявили 673 случая заболевания коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявили 428 147 случаев инфекции. Скончались 7 922 человека. Выздоровели и выписались 372 999 человек.

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