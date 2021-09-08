РИАМО - 8 сен. Число людей, которые находятся в пункте временного размещения после взрыва в доме в Ногинске, выросло до 142, среди них 32 ребенка, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Утром в среду в доме на улице 28 июня в Ногинске произошел взрыв. Обрушились стены на 2, 3 и 4 этажах, на 5 этаже обрушилось межэтажное перекрытие. По последним данным, 2 человека погибли, 6 доставили в больницу. Повреждено более 20 квартир.

Жильцы дома были эвакуированы. Они находятся в пункте временного размещения.

На месте происшествия работают 329 человек и 76 единиц техники, в том числе от МЧС – 257 человек и 51 единица техники.

По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева семьи пострадавших из-за взрыва газа в доме в Ногинске получат компенсации. Семьи погибших получат по 1 млн рублей, получившим тяжелые травмы выплатят 500 тыс. рублей, средней тяжести – 300 тыс. рублей, легкой тяжести – 100 тыс. Жители, чьи квартиры были повреждены, получат экстренную социальную помощь.

Взрыв газа в Ногинске: главное о происшествии>>