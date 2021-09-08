РИАМО - 8 сен. Технологией оплаты проезда Face Pay пользуются уже свыше 15 тыс. пассажиров на 4 линиях московского метро. В ближайшее время тестировщикам системы предоставят скидку на проезд, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Заммэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов отметил, что еще 6 лет назад пассажиры метро могли оплатить свой проезд с помощью банковской карты только по одному турникету во всей столичной подземке.

«Система оплаты проезда во всем Московском транспорте сделала огромный рывок в технологическом развитии и удобстве для пассажиров. Количество оплат на турникетах картой или телефоном с 2017 года (когда услуга появилась на всех станциях) выросло в 213 раз», — сказал Ликсутов.

Он добавил, что к Face Pay в метро собираются подключить всего линии уже в октябре.

«Тестирование в самом разгаре. Я тоже зарегистрировался, загрузил фото через приложение и в качестве теста прошел через Face Pay несколько десятков раз — не было ни одной ошибки», — добавил заммэра.

По его словам, камеры работают, а сама технология надежна. Недавно прошло и специальное нагрузочное тестирование, при котором тестировщики проходят по Face Pay в течение получаса без перерыва.

«В ближайшее время дадим скидку для тестировщиков этого способа оплаты проезда», — отметил Ликсутов, добавив, что сотрудники метро тоже теперь проходят на станции только с помощью именно этой технологии.

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