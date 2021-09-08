РИАМО - 8 сен. Технологией оплаты проезда Face Pay пользуются уже свыше 15 тыс. пассажиров на 4 линиях московского метро. В ближайшее время тестировщикам системы предоставят скидку на проезд, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Заммэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов отметил, что еще 6 лет назад пассажиры метро могли оплатить свой проезд с помощью банковской карты только по одному турникету во всей столичной подземке.
Он добавил, что к Face Pay в метро собираются подключить всего линии уже в октябре.
«Тестирование в самом разгаре. Я тоже зарегистрировался, загрузил фото через приложение и в качестве теста прошел через Face Pay несколько десятков раз — не было ни одной ошибки», — добавил заммэра.
По его словам, камеры работают, а сама технология надежна. Недавно прошло и специальное нагрузочное тестирование, при котором тестировщики проходят по Face Pay в течение получаса без перерыва.
«В ближайшее время дадим скидку для тестировщиков этого способа оплаты проезда», — отметил Ликсутов, добавив, что сотрудники метро тоже теперь проходят на станции только с помощью именно этой технологии.
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