РИАМО - 8 сен. Согласно данным исследований, порядка 15% от общего числа людей, обращающихся в городские больницы Москвы, злоупотребляют спиртным, а 6% — психоактивными веществами, сообщил профессор, главный внештатный психиатр-нарколог столичного департамента здравоохранения Евгений Брюн.

«15% посетителей городских больниц — это люди, которые систематически злоупотребляют алкоголем, а еще 6% злоупотребляют различными снотворными, транквилизаторами и другими психофармокологическими препаратами», — сказал Брюн в ходе пресс-конференции, посвященной Всероссийскому дню трезвости.

Он также добавил, что в Москве есть округа, где уровень заболеваемости алкоголизмом крайне высок.

На первом месте находится Троицкий и Новомосковский округа, там приходится около 45 случаев на 100 тыс. взрослого населения. Далее следует Юго-Западный административный округ с показателем 21 случай на 100 тыс. взрослых.

Всероссийский день трезвости отмечается в России 11 сентября.