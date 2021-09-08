РИАМО - 8 сен. В домах и квартирах, где есть газовое оборудование, рекомендуется установить сигнализаторы утечки газа. Это нужно для обеспечения безопасности, сообщил вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин.

«Мы рекомендуем всем жителям как минимум ставить сигнализаторы утечки газа. Они недорогие, стоят порядка 3 тыс. рублей. Причем малообеспеченным мы сделали отдельную программу, будем устанавливать малообеспеченным семьям в течение следующих 3 лет сигнализаторы утечки газа за счет средств бюджета», — сказал Хромушин.

Он добавил, что не малообеспеченным семьям лучше тоже установить такое оборудование, потому что это нужно для безопасности. Можно также установить системы газ-контроля, но они достаточно дорогие.

Хромушин отметил, что в Московской области почти 2 млн квартир оснащены газоснабжением.

Утром в среду в Ногинске в 9-этажном газифицированном панельном доме произошел взрыв. Основной причиной ЧП на данный момент считается бытовой газ. Из-за происшествия обрушилась стена со 2 по 4 этажи, перекрытие на 5 этаже. Повреждено более 20 квартир. По последним данным, 2 человека погибли, 6 доставили в больницу.

Видео с места взрыва газа в жилом доме в Ногинске>>