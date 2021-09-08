РИАМО - 8 сен. Во дворе дома 11 на Сахалинской улице водитель наехал на 11-летнего мальчика, после чего скрылся с места ДТП, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Ребенок находился один и передвигался по проезжей части дворовой территории на самокате.

С предварительным диагнозом «ушиб голени левой ноги» мальчика госпитализировали.

В настоящее время сотрудниками ГИБДД предпринимаются все необходимые меры по установлению местонахождения и задержанию скрывшегося водителя.