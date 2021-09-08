РИАМО - 8 сен. Дом в Ногинске, где произошел взрыв, приведут в порядок. В квартирах выполнят отделку и установят современные газовые плиты, сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

Утром в среду на улице 28 июня в подмосковном Ногинске произошел взрыв газа в жилом доме. В результате обрушились часть стены и перекрытия. По последним данным, 2 человека погибли, 6 доставили в больницу.

«Дом будет приведен в порядок с тем, чтобы люди въехали в квартиры полноценные, с муниципальной отделкой. То есть не просто голые стены, а будут поклеены обои, сделана отделка, чтобы люди могли въехать. Соответственно по всей цепочке будут заменены газовые плиты на современные», — сказал Хромушин.

Он добавил, что жителей первого подъезда проведут вместе со спасателями по квартирам, чтобы они смогли забрать личные вещи и домашних животных. По первому подъезду будут ждать окончания испытаний «Струной» - это измерительный комплекс, который подтвердит или опровергнет возможность деформации конструкции здания. Если через сутки комплекс покажет, что это допустимо, в первый подъезд вернутся люди и будут там проживать.

«По второму подъезду точной даты нет, завалы убираются практически вручную, пока не разберут все несущие свисающие конструкции, которые представляют угрозу, во 2 подъезд никто не войдет», — подчеркнул вице-губернатор.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в случае, если дом признают непригодным для проживания, людям предоставят новые квартиры. Жильцы дома на время работ смогут переехать в дом отдыха «Боровое» или в квартиру, которую для них снимут рядом. Желающие могут временно переехать к родственникам.

По словам Хромушина, 23 детей будут довозить до школ на автобусах. Основная часть жильцов пожелала остаться у родственников.

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