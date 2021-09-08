РИАМО - 8 сен. По предварительным данным, основной причиной взрыва в доме в Ногинске является бытовой газ, сообщил вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин.

Взрыв произошел утром в среду в 9-этажном газифицированном панельном доме в Ногинске. Из-за происшествия обрушилась стена со 2 по 4 этажи, перекрытие на 5 этаже. Повреждено более 20 квартир. По последним данным, 2 человека погибли, 6 доставили в больницу.

«Пока основная причина – бытовой газ. У нас практически 2 млн квартир в Московской области, которые оснащены газоснабжением. В доме есть организация, которая обслуживала газовое оборудование, есть отметки в электронном журнале проведения этих работ, поэтому соответственно следственные органы будут разбираться – несчастный случай, халатность или нарушение эксплуатации газового оборудования», — сказал Хромушин.

Он добавил, что с апреля в регионе ведут серьезную работу. Все организации, которые обслуживают газовое оборудование, подключены к региональной системе. Частные организации получают деньги только в том случае, если они фактически провели обслуживание газового оборудования.

По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева семьи пострадавших из-за взрыва газа в доме в Ногинске получат компенсации. Семьи погибших получат по 1 млн рублей, получившим тяжелые травмы выплатят 500 тыс. рублей, средней тяжести – 300 тыс. рублей, легкой тяжести – 100 тыс. Жители, чьи квартиры были повреждены, получат экстренную социальную помощь.

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