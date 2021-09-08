РИАМО - 8 сен. Видновский перинатальный центр занял третье место среди перинатальных центров городских округов в России. Учитывалась оперативная активность учреждения, данные по рождаемости и другие показатели работы, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

С 4 по 7 сентября в Сочи проходил 15-й Общероссийский научно-практический семинар «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии», организованный профессиональным сообществом акушеров-гинекологов России. По его итогам давалась оценка работы перинатальным центрам за 2020 год. Видновский занял третье место среди перинатальных центров городских округов в России. Учитывалась оперативная активность учреждения, данные по рождаемости и другие показатели работы.

«В Московской области работают лучшие перинатальные центры. Не только благодаря технической оснащенности, главная гордость региона – это специалисты. Врачи Видновского перинатального центра проводят уникальные операции по спасению беременных женщин с врастанием плаценты. Ежегодно в его стенах на свет появляется порядка 6 тыс. детей», - сказала зампредседателя правительства региона - министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

В составе Видновского перинатального центра отделения стационара на 230 коек, женская консультация на 100 посещений в смену с дневным стационаром на 16 мест, имеется все необходимое диагностическое оборудование. В 2008 году перинатальный центр первым в регионе получил почетное звание ВОЗ и ЮНИСЕФ «Больница, доброжелательная к ребенку». Среди рожениц Видновского ПЦ жительницы не только Московской области, но и других субъектов Российской Федерации.

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