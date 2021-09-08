РИАМО - 8 сен. Мэр столицы Сергей Собянин внес в Мосгордуму пакет поправок в московское и федеральное законодательство об усилении ответственности за нарушение тишины и покоя в ночное время.

Он подчеркнул, что данная проблема хорошо известна жителям многих районов города. Некоторые водители всю ночь напролет катаются на авто и мотоциклах без глушителей и с громкой музыкой.

«Меня неоднократно просили принять меры, чтобы положить этому конец. <...> Предлагаю запретить использовать в Москве машины и мотоциклы с полностью или частично модифицированными глушителями, если они нарушают тишину и покой граждан в ночное время», — написал Собянин в своем блоге.

Кроме того, предлагается в 10 раз увеличить штраф за преднамеренное нарушение тишины автомобилистами – с 500 рублей до 5 тыс. рублей. При этом вводится прогрессивная шкала штрафов.

Если мощность двигателя автомобиля превышает 200 л.с., то будет начисляться по 250 рублей к штрафу сверху за каждые 10 л.с.

Мэр отметил, что владелец машины с 400 л.с. заплатит, к примеру, 10 тыс. рублей. Для мотоциклов будет стартовать с 50 л.с., для грузовиков – с 250 л.с.

Штрафовать за нарушение покоя горожан в темное время суток будут автоматически по камерам фотовидеофиксации, оснащенным шумомерами.

Машины и мотоциклы с полностью или частично модифицированными глушителями будут задерживать и эвакуировать на спецстоянку. Там они будут находится до тех пор, пока владелец транспорта не вернет глушитель в штатный режим работы.