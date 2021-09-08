РИАМО - 8 сен. На основании сведений, предоставленных администрацией округа Коломна, УФАС Подмосковья приняло решение о включении ООО «Стройактив» в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает пресс-служба антимонопольной службы.

По предоставленным данным, администрация округа заключила с обществом контракт на строительство школы на 525 мест. Объект должны были возвести по адресу: г. Коломна, улица Кутузова.

Из-за нарушений условий контракта администрация расторгла его в одностороннем порядке. Для подтверждения соблюдения порядка расторжения были предоставлены документы и сведения.

Общество со своей стороны не предоставило документов, сообщающих об устранении нарушений условий контракта, в установленный срок.