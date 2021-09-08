РИАМО - 8 сен. Московский зоопарк со среды запустил осеннюю акцию по сбору урожая для животных, сообщает пресс-служба зоосада.
«С сегодняшнего дня и до конца ноября мы будем принимать тыкву, кукурузу, головы подсолнухов, дубовые листья и желуди в специальном пункте, расположенном на служебном входе на улице Большая Грузинская, д. 1 стр. 103», — сообщили в пресс-службе.
Все принесенные овощи будут переданы обитателям зоопарка.
Горожанам напомнили, что все продукты, принесенные в рамках акции, должны быть свежими. Кроме того, на них не должно быть следов химической обработки. Принести можно любое количество овощей.
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