РИАМО - 8 сен. Московский зоопарк со среды запустил осеннюю акцию по сбору урожая для животных, сообщает пресс-служба зоосада.

«С сегодняшнего дня и до конца ноября мы будем принимать тыкву, кукурузу, головы подсолнухов, дубовые листья и желуди в специальном пункте, расположенном на служебном входе на улице Большая Грузинская, д. 1 стр. 103», — сообщили в пресс-службе.

Все принесенные овощи будут переданы обитателям зоопарка.

Горожанам напомнили, что все продукты, принесенные в рамках акции, должны быть свежими. Кроме того, на них не должно быть следов химической обработки. Принести можно любое количество овощей.