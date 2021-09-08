РИАМО - 8 сен. На западе Москвы завершили первый этап благоустройства набережной реки Раменки. Новое общественное пространство реализовано компанией «ИНТЕКО» в рамках жилого проекта West Garden, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Был создан маршрут, где можно гулять, заниматься спортом на открытом воздухе и отдыхать в окружении природы.

Прогулочная зона представляет собой экотропу из натуральной лиственницы. Она специально приподнята над уровнем земли, чтобы максимально сохранить травы, кустарники и деревья существующей флоры. Кроме того, в экопространстве проведено дополнительное озеленение и оборудованы удобные спуски к реке.

На всем маршруте экотропы организовано функциональное освещение, оформленное по специальной схеме для обеспечения безопасности нахождения на любом ее участке.

В рамках реализации ЖК West Garden вдоль набережной планируется оборудовать игровые и спортивные пространства, уютные зоны для общения и площадку для выгула собак. Здесь также появятся ландшафтные композиции и будут установлены объекты паблик-арта от известных российских художников.

Жилой комплекс возводится на пересечении улицы Минской с Киевским направлением МЖД. В настоящее время ведется строительство 6 корпусов первой очереди.