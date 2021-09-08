РИАМО - 8 сен. Глава МЧС России Евгений Зиничев являлся человеком, который самоотверженно служил стране и погиб, спасая жизнь другого, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Глубоко потрясен гибелью Евгения Зиничева. Настоящий друг, соратник, руководитель. Человек, который самоотверженно служил своей стране и погиб, спасая жизнь. Большая утрата. Мои соболезнования родным и близким Евгения Николаевича», — написал мэр в своем Twitter.

Глава МЧС РФ 55-летний Евгений Зиничев погиб на межведомственных учениях в Норильске. Трагедия произошла во время съемок учебного фильма: министр сорвался в воду, пытаясь помочь оператору, который также погиб.

Зиничев родился 18 августа 1966 года. С 1987 по 1991 год служил в КГБ СССР, после проходил службу в органах безопасности. Возглавил МЧС в 2018 году.

Ранее свои соболезнования родным и близким Зиничева выразили президент РФ Владимир Путин и председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.