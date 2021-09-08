«Приехал вас навестить, поддержать. Сказать, что Владимир Владимирович (Путин – ред.) тоже переживает. Я ему докладывал. Он просил также передать слова поддержки. Несчастье такое произошло. Можете рассчитывать полностью и на проживание, и на все моменты, которые связаны с этим», — сказал Воробьев в видео, опубликованном в Telegram-канале «Воробьев LIVE».