РИАМО - 8 сен. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев передал слова поддержки от президента РФ Владимира Путина жильцам, пострадавшим от взрыва бытового газа в Ногинске.
Взрыв произошел утром в среду в 9-этажном газифицированном панельном доме в Ногинске. Из-за происшествия обрушилась стена со 2 по 4 этажи, перекрытие на 5 этаже. Повреждено более 20 квартир.
По последним данным, 2 человека погибли, 6 доставили в больницу.
Семьи погибших получат по 1 млн рублей, получившим тяжелые травмы выплатят 500 тыс. рублей, средней тяжести – 300 тыс. рублей, легкой тяжести – 100 тыс. Жители, чьи квартиры были повреждены, получат экстренную социальную помощь.
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