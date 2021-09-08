1 сентября в столице стартовал фестиваль ландшафтного дизайна «Цветочный джем» цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны». Он продлится месяц — до 1 октября 2021 года. В этом году в городе расцвели более 30 садов: 19 площадок разместили в городских округах, а 12 — в центре Москвы. При создании садов использовали более 75 тысяч растений. Где искать необычные фотозоны, читайте в материале РИАМО.

«Красный сад»

Пресс-служба городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

Адрес: Манежная площадь

Самый масштабный проект фестиваля: при создании этого сада использовали свыше 20 тысяч живых растений. Площадь посадок занимает более тысячи квадратных метров. Цветовое решение отсылает к цвету кремлевских стен и к Красной площади: для сада подобрали цветы и лиственные растения красно-бордовой гаммы. Здесь можно встретить пираканту, эхинацею, падуб, рябину додонг. Сад призван создать ощущение праздника у горожан и превратить Манежную площадь в роскошный яркий букет.

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«Липовая аллея»

Пресс-служба городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

Адрес: переход от Манежной площади к Площади Революции

Здесь представили классическую аллею русского усадебного парка в современной стилизации. Для создания композиции использовали взрослые деревья — шестиметровые липы в больших кадках-ящиках неорусского стиля, которые гармонично сочетаются со зданиями Исторического музея, музея Отечественной войны 1812 года и ГУМа. Здесь же в кадках меньшего размера разбиты мини-розарии и цветники, где можно найти различные сорта роз — от садовых до чайно-гибридных.

«Цветы юга»

Пресс-служба городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

Адрес: ул. Петровка, вл. 15

Самый «летний» ландшафтный проект «Цветочного джема», при создании которого использовали растения, характерные для южных регионов России и Европы, — магнолию, агастахе, дихондру и другие. Доминанта сада — традиционная для южного курорта пергола, увитая пышной глицинией и плетистыми розами. Архитектурное решение сада и подбор растений таковы, что даже когда осень вступит в свои права, здесь будет царить вечное лето.

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«Сад водных растений»

Пресс-служба городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

Адрес: ул. Кузнецкий мост, вл. 7 (площадь у ЦУМа)

Этот сад — современное прочтение образа паркового пруда, один из самых эффектных ландшафтных проектов «Цветочного джема». Его контуры напоминают стилизованный силуэт прудовой рыбки, мощение — блики на воде в солнечный день. По периметру сад обрамлен ивами, композициями из желтого бамбука, тростника, цветущих канн, талий, других цветов и растений, которые можно увидеть у берегов водоема. Центральную часть сада занимают наполненные водой аквариумы с нимфеями и другими водными растениями.

«Библиотечный сад»

Пресс-служба городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

Адрес: ул. Воздвиженка, вл. 3/5 (площадь у Российской государственной библиотеки)

Сад на ступенях Российской государственной библиотеки — реставрация одного из самых известных и любимых горожанами проектов «Цветочного джема». Впервые здесь разбил сад ландшафтный дизайнер Мэтью Чайлдс в 2017 году, а затем его воссоздали в 2019-м по просьбам москвичей. Теперь сад вновь появился у входа в главную библиотеку страны — в том же конструктиве, но с новыми растениями и в новой цветовой гамме. Здесь можно встретить березы, гортензии, астры и котовник.

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«Театральный сад»

Пресс-служба городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

Адрес: Камергерский пер., вл. 4 (у памятника К. С. Станиславскому и В. И. Немировичу-Данченко)

Осень — начало театрального сезона, время премьер, аплодисментов, пышных букетов и цветочных корзин, которые благодарные зрители преподносят актерам после спектакля. Этот шоу-сад — своего рода «букет» к началу сезона, дань уважения великим русским театральным деятелям, основателям Московского Художественного театра — Владимиру Ивановичу Немировичу-Данченко и Константину Сергеевичу Станиславскому, создателю знаменитой во всем мире актерской системы. На этой площадке разместили хризантемы, георгины, гортензии и другие растения.

«Геометрия природы»

Пресс-служба городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

Адрес: ул. Большая Бронная, Новопушкинский сквер

Яркий разноуровневый сад с акцентом на четкие геометрические формы располагается над ведущей к бульвару лестницей. Для создания «зеленых островов», составляющих сад, использовали объемные кустарники и яркие цветы: мискантус, бересклет крылатый, дербенник, самшит. Этот проект — пример того, как гармонично могут сосуществовать современная городская архитектура и живая природа.

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«Сад хороших новостей»

Пресс-служба городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

Адрес: Тверской бул., вл. 2 (площадка перед зданием ТАСС)

Сад перед зданием старейшего новостного агентства страны — самое подходящее место, чтобы присесть, прочитать и обсудить с друзьями хорошие новости на свежем воздухе, среди живых цветов и растений, пока это позволяет погода. Лаконичный современный конструктив сада подчеркивает яркость и объем посадок и гармонирует с архитектурой площадки.

«Городские оранжереи»

Пресс-служба городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

Адрес: Тверской бул. (площадь у памятника К. А. Тимирязеву)

Стилизованные «оранжереи» у памятника К. А. Тимирязеву — дань памяти великому русскому естествоиспытателю, посвятившему жизнь изучению растений и построившему для своей работы первую в России научно оснащенную оранжерею-теплицу — вегетационный домик. В «оранжереях» высажены различные виды деревьев, кустарников, цветущих растений: здесь можно встретить лаванду, астры, голубику, крокосмию.

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«Цветущая архитектура»

Пресс-служба городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

Адрес: Тверской бул. (от памятника Тимирязеву до дома 28)

Формы разноуровневых мини-садов с четкой геометрией и вертикальных цветников отсылают горожан к силуэтам современных городских зданий. В оформлении площадки использовали яркие объемные цветущие растения и пышные ампельные формы, которые создают образ идеального города, где современная архитектура находится в полной гармонии с живой природой.

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«Сад Тиффани»

Пресс-служба городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

Адрес: ул. Никольская, вл. 25

Конструктив разноуровневого сада выполнен в цвете знаменитого ювелирного дома, да и сами цветники напоминают открытые футляры для драгоценностей. Только вместо ювелирных украшений они заполнены цветущими растениями.