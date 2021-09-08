РИАМО - 8 сен. Количество людей, страдающих алкоголизмом среди жителей столицы, снизилось, однако их число выросло среди жителей регионов, сообщил журналистам главный нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн.
Он уточнил, что в столице с 2016 года наблюдается снижение количества пациентов примерно на 40%. Речь идет о тех, кто стоит на учете из-за злоупотребления спиртного.
Так, подобных случаев в 2020 году стало меньше на 25% по сравнению с 2019 годом. Также снизилось число отравления алкоголем.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии