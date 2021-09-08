РИАМО - 8 сен. Количество людей, страдающих алкоголизмом среди жителей столицы, снизилось, однако их число выросло среди жителей регионов, сообщил журналистам главный нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн.

«За последние 10 лет мы смогли добиться снижения выпиваемого алкоголя практически в два раза. То есть с 18 литров до 9,5. В Москве очень просто посчитать количество больных алкоголизмом, а в городах с населением 30-50 тыс. сложнее», - рассказал Брюн.

Он уточнил, что в столице с 2016 года наблюдается снижение количества пациентов примерно на 40%. Речь идет о тех, кто стоит на учете из-за злоупотребления спиртного.

Так, подобных случаев в 2020 году стало меньше на 25% по сравнению с 2019 годом. Также снизилось число отравления алкоголем.