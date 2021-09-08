РИАМО - 8 сен. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов выразил свои соболезнования родным и близким главы МЧС РФ Евгения Зиничева, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб во время учений в Норильске. Трагедия произошла во время съемок учебного фильма, министр сорвался в воду, пытаясь помочь оператору. Он также погиб.

«От имени депутатов Московской областной думы и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным, близким, коллегам и сослуживцам Евгения Николаевича. Мы потеряли настоящего патриота, преданно служившего стране. Светлая память», - сказал Брынцалов.

Ранее президент России Владимир Путин также выразил свои соболезнования родным и близким Зиничева, он отправил им телеграмму с соболезнованиями, где написал, что их связывают многие годы совместной работы, это большая утрата.

Зиничев родился 18 августа 1966 года. В 2013 году прошел переподготовку в Военной академии Генштаба Вооруженных сил РФ.

18 мая 2018 года указом президента РФ Евгений Зиничев был назначен на должность министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Звание генерала армии ему было присвоено 21 декабря 2020 года.