РИАМО - 8 сен. По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева семьи пострадавших из-за взрыва газа в доме в Ногинске получат компенсации. Все жильцы получат необходимую помощь. Об этом сообщается в аккаунте в Instagram пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

По последним данным, 2 человека погибли, 6 доставили в больницу.

Семьи погибших получат по 1 млн рублей, получившим тяжелые травмы выплатят 500 тыс. рублей, средней тяжести – 300 тыс. рублей, легкой тяжести – 100 тыс. Жители, чьи квартиры были повреждены, получат экстренную социальную помощь в 30 тыс. рублей на члена семьи. Если человек жил один, то он получит 50 тыс. рублей.

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Ликвидация последствий

Губернатор пообщался с пострадавшими, которых доставили в Ногинскую ЦРБ, и с жильцами, которых временно разместили в детсаду. Люди обеспечены всем необходимым, горячим питанием.

«В доме, где произошел взрыв, зарегистрировано более 170 человек, сейчас спасатели разбирают завалы, они будут работать не менее 12 часов. Весь дом эвакуируют, чтобы провести обследование. Его придется восстанавливать, как практика показывает, это минимум 6-8 месяцев. О каждом жителе мы позаботимся», — сказал Воробьев.

Он добавил, что утром доложил президенту РФ о ситуации. Пострадавших доставили в больницу, их жизням ничего не угрожает.

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Обследование дома

Хлопок произошел около 7 утра в 9-этажном газифицированном панельном доме. В здании 2 подъезда, 72 квартиры. Из-за происшествия обрушилась стена со 2 по 4 этажи, перекрытие на 5 этаже. Повреждено более 20 квартир.

Сейчас дом обследуют комплексом «Струна», чтобы выяснить степень разрушения.

«Если специалисты выяснят, что нет угрозы, то во 2-й подъезд можно будет заселяться. Но в любом случае 3 суток надо будет подождать, чтобы исключить какие-либо угрозы жизни, здоровью», — рассказал Воробьев во время общения с жителями.

Отвечая на вопросы, губернатор добавил, что в случае, если дом признают непригодным для проживания, людям предоставят новые квартиры. Жильцы дома на время работ смогут переехать в дом отдыха «Боровое» или в квартиру, которую для них снимут рядом. Желающие могут временно переехать к родственникам.

Все машины, поврежденные в результате взрыва, отремонтируют. Горячая линия: +7 (495) 542-21-41.