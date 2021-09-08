РИАМО - 8 сен. На территории Москвы и Подмосковья 9 сентября с 9:00 до 21:00 действует «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра, его порывы могут достигать 15 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй уровень погодной опасности. Он означает потенциально опасную погоду.

Такой же уровень погодной опасности объявлен на территориях Тамбовской и Костромской областей.

9 сентября в Московском регионе ожидается облачная погода и порывистый ветер. Температура воздуха может прогреться до +18 градусов.

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