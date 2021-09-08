РИАМО - 8 сен. Объем инвестиций в основной капитал в столице вырос почти на 20% по сравнению с 2019 годом, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на пленарном заседании Московского финансового форума.
«Объем инвестиций в Москве в основной капитал по сравнению с 2019 годом увеличился почти на 20%. В прошлом году было небольшое падение, буквально 1%, статистическая погрешность», - сказал Собянин.
Он отметил, что важный вопрос, куда компаниям инвестировать. Нужно придумать интересные проекты, красиво их «упаковывать».
По его словам, в России инвестиции пытаются направить в промышленность, однако структура экономики в мире изменилась, основные инвестиции идут в услуги.
«А чтобы инвестировать в услуги, нужно массовое потребление этих услуг. А концентрированное потребление услуг может быть там, где есть концентрация населения. А чем меньше концентрация людей, тем меньше инвестиций в современную экономику», - добавил Собянин.
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