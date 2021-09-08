РИАМО - 8 сен. Объем инвестиций в основной капитал в столице вырос почти на 20% по сравнению с 2019 годом, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на пленарном заседании Московского финансового форума.

«Объем инвестиций в Москве в основной капитал по сравнению с 2019 годом увеличился почти на 20%. В прошлом году было небольшое падение, буквально 1%, статистическая погрешность», - сказал Собянин.

Он отметил, что важный вопрос, куда компаниям инвестировать. Нужно придумать интересные проекты, красиво их «упаковывать».

«Мы недавно реализовали один из проектов освоения промзон, комплексная реализация территории. Мы начинали торги с минимальной суммы, думая, что инвесторы не придут, потому что две трети, даже 80% - это общественная застройка и производственные помещения. Но пришло около 2 тыс. инвесторов, а цена поднялась в 80 раз», - рассказал Собянин.

По его словам, в России инвестиции пытаются направить в промышленность, однако структура экономики в мире изменилась, основные инвестиции идут в услуги.

«А чтобы инвестировать в услуги, нужно массовое потребление этих услуг. А концентрированное потребление услуг может быть там, где есть концентрация населения. А чем меньше концентрация людей, тем меньше инвестиций в современную экономику», - добавил Собянин.