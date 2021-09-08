РИАМО - 8 сен. Сотрудники МЧС, которые прибыли к дому в Ногинске, где произошел взрыв, спасали людей с помощью пожарных автолестниц, так как для многих жильцов выход на улицу был заблокирован, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Утром в среду на улице 28 июня в подмосковном Ногинске произошел взрыв газа в жилом доме. В результате обрушились часть стены и перекрытия. Пострадали 8 человек, из них 2 ребенка. Погиб 1 человек.

«По прибытии вместе с отделением мы увидели на месте обрушения на третьем этаже женщину и двоих детей. Для их спасения сразу установили трехколенную лестницу и эвакуировали их. У женщины была повреждена нога, поэтому мы сразу оказали ей первую помощь. Дети чувствовали себя нормально», — сказал помощник начальника караула 38 пожарно-спасательной части ГУ МЧС РФ по Московской области Василий Данилкин.

Он добавил, что, когда детей спускали по лестнице, спасатели все время с ними разговаривали. Паники не было, дети вели себя спокойно.

После этого сотрудники МЧС продолжили обследовать дом, эвакуировать людей, которые не могли выйти, так как выход был заблокирован из-за обрушения. Отделение Данилкина спасло порядка 20 человек. Из аварийного подъезда спасли и эвакуировали 51 человека.

Первый заместитель начальника ГУ МЧС РФ по Московской области Вадим Андямов добавил, что сейчас продолжаются поисково-спасательные работы. В них участвуют более 320 человек и свыше 70 единиц техники. На месте работают спасатели, психологи, кинологи.

Открыта горячая линия: 8(495)542-21-41. Развернут пункт временного размещения жителей на базе детского сада.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев прибыл на место ЧП. Он сообщил, что власти региона позаботятся обо всех пострадавших жителях дома в Ногинске.

Видео с места взрыва газа в жилом доме в Ногинске>>