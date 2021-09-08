РИАМО - 8 сен. Пункт по плавлению снега возведут в столице по адресу: 1-й Магистральный тупик, вл. 6А параллельно со строительством трубопровода-связки между Новолихоборским каналом и коллектором, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

«Чтобы ускорить уборку снега, по поручению мэра Сергея Собянина в городе увеличивается число снегоплавильных пунктов. Это чисто утилитарное сооружение – и по функции, и по внешнему виду. Тем не менее, невероятно важное для города в зимний период», – сказал главный архитектор Москвы, первый зампред столичного комитета по архитектуре и градостроительству Сергей Кузнецов.

Комплекс включит в себя подземную емкостную снегоплавильную камеру, насосную станцию, установки очистки воздуха, площадки для складирования снега, ряд КПП, трансформаторную подстанцию и инвентарно-бытовое здание. С трех сторон участок будет закрывать ограждение высотой 5,7 м. Также на участке предусмотрена парковка для спецтехники.

По словам Кузнецова, отделка всего комплекса будет выполнена из металлических окрашенных листов и сэндвич-панелей, выполненных в сером цвете.