РИАМО - 8 сен. Власти Москвы выбрали эффективный подход к ограничительным мерам и поддержке экономики в период пандемии, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на пленарном заседании Московского финансового форума.
Он отметил, что в Москве решение принимается так, чтобы система здравоохранения справлялась с ситуацией.
«Мы, с одной стороны, гарантируем каждому москвичу медицинскую помощь, с другой стороны, мы сделали все, чтобы экономика города продолжала развиваться. Мы видим, что экономика России, наших городов пострадала меньше, чем могло бы быть, если бы было по-другому», - заключил Собянин.
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