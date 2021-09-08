РИАМО - 8 сен. Власти Москвы выбрали эффективный подход к ограничительным мерам и поддержке экономики в период пандемии, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на пленарном заседании Московского финансового форума.

«Мы приняли щадящий режим ограничительных мер, которые позволили на 90% свободно работать экономике во время пандемии. Когда мы видим нарастание угрозы, мы принимаем локальные, точечные меры, которые позволяют нивелировать эти процессы и уходить с пика заболеваемости», - сказал Собянин.

Он отметил, что в Москве решение принимается так, чтобы система здравоохранения справлялась с ситуацией.

«Мы, с одной стороны, гарантируем каждому москвичу медицинскую помощь, с другой стороны, мы сделали все, чтобы экономика города продолжала развиваться. Мы видим, что экономика России, наших городов пострадала меньше, чем могло бы быть, если бы было по-другому», - заключил Собянин.