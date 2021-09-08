РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 сен. Художественная выставка «Мой Подольск» откроется 9 сентября в микрорайоне Львовский Подольска, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Во Львовском лицее пройдет выставка члена Союза художников России, подольчанина Анатолия Бондарева под названием «Мой Подольск». На ней будет представлено 38 работ с видами округа.

Открытие выставки состоится в 10:00 по адресу: мкрн. Львовский, ул. Горького, д. 6. Вход свободный, наличие защитной маски обязательно.