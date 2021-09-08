РИАМО - 8 сен. Президент России Владимир Путин выразил свои соболезнования родным и близким погибшего главы МЧС России Евгения Зиничева, он отправил им телеграмму с соболезнованиями, сообщает Федеральное агентство новостей.

Путин отметил, что их с Зиничевым связывают многие годы совместной работы, это большая утрата.

Зиничев погиб при исполнении служебного долга, находясь на межведомственных учениях в Норильске в Красноярском крае. Трагедия произошла во время съемок учебного фильма, министр сорвался в воду, пытаясь помочь оператору, который также погиб.

Евгений Зиничев родился 18 августа 1966 года в Ленинграде. В 2013 году прошел переподготовку в Военной академии Генштаба Вооруженных сил РФ.

18 мая 2018 года указом президента РФ Евгений Зиничев был назначен на должность министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Звание генерала армии ему было присвоено 21 декабря 2020 года.