РИАМО - 8 сен. Волна от взрыва в доме в Ногинске прошла по окнам соседних домов, разбились стекла, сообщил РИАМО очевидец, пенсионер Сергей Лязьба.

Утром в среду на улице 28 июня в подмосковном Ногинске произошел взрыв газа в жилом доме. В результате обрушились часть стены и перекрытия. Также осколками повредило машины, припаркованные под домом. Предварительно, пострадали 8 человек, из них 2 ребенка. Погиб 1 человек.

«Я вышел на балкон в момент взрыва. Волна прошлась по окнам, слышал шум от разбитых стекол. Выглянул в окно и увидел, как первые четыре этажа (дома - ред.) обрушились», — сказал Лязьба.

По его словам, жители верхних этажей дома выбежали на балконы посмотреть, что произошло, «а под ними уже ничего не было».

Из дома эвакуировали свыше 170 человек. Их разместили в близлежащем детском саду и обеспечили горячим питанием.

На место обрушения дома прибыл губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и представители региональных властей, включая главу областного главка МЧС России Сергея Полетыкина.

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