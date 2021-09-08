РИАМО (БАЛАШИХА) - 8 сен. Фестиваль скандинавской ходьбы «Ходи, Подмосковье!» пройдет 9 сентября в Балашихе в рамках проекта «Активное долголетие», сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

В мероприятии, которое пройдет в парке «Пехорка», примут участие представители 35 городских округов Подмосковья. Данное мероприятие организовано в целях привлечения пожилых людей к активности на свежем воздухе, поддержания их здоровья, а также для знакомства с популярным на сегодняшний день видом спорта.

«В рамках фестиваля будет много новой и полезной информации, участники получат базовые знания о техниках ходьбы, а также познакомятся со всеми мероприятиями в рамках проекта «Активное долголетие», - говорится в сообщении.

К участию допускаются участники клуба «Активное долголетие», прошедшие вакцинацию или имеющие отрицательный результат теста на COVID-19, проведенный за 3 дня до мероприятия. Форма одежды должна быть удобной, футболка с логотипом «Активное долголетие», кепка и верхняя одежда на случай плохой погоды.