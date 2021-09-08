РИАМО - 8 сен. В пункте временного размещения после взрыва в доме в Ногинске находится 121 человек, из них 27 детей, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Рано утром в среду в Ногинске на улице 28 июня в доме 9А произошел взрыв газа. Были повреждены перекрытия на нескольких этажах, они обрушились. Из дома эвакуировали жильцов.

Подтверждена гибель одного человека. Пострадали 8 человек.

На месте работают 329 человек и 76 единиц техники, в том числе от МЧС – 257 человек и 51 единица техники.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев прибыл на место ЧП. Он сообщил, что власти региона позаботятся обо всех пострадавших жителях дома в Ногинске.

Взрыв газа в Ногинске: главное о происшествии>>