РИАМО - 8 сен. Подмосковные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 809 человек. Всего в регионе после инфекции выздоровели 372 999 человек, сообщается на сайте Минздрава Подмосковья, посвященном ситуации с Covid-19.

За сутки в Подмосковье выявили 673 новых случая заболевания коронавирусом.

Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 428 147 случаев. Скончались 7 922 человека, из них 11 - за прошедшие сутки.

В Московской области продолжается вакцинация от коронавируса. Сделать прививки можно в городских поликлиниках и мобильных пунктах.

Кроме того, в Подмосковье началась массовая вакцинация населения от гриппа. Планируется привить свыше 4,5 млн жителей.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн‑трансляции РИАМО>>