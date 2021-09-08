Утром 8 сентября в девятиэтажном доме в Ногинске произошел взрыв газа. По последним данным, погиб один человек, четверо госпитализированы. Специалисты продолжают искать людей под завалами. К ликвидации последствий привлечены 270 человек и более 50 единиц техники. На место происшествия прибыл губернатор Московской области Андрей Воробьев. Подробности – в материале РИАМО.

Взрыв газа

В девятиэтажном доме в Богородском городском округе Московской области произошел взрыв газа. Информация о ЧП в доме 9а на улице 28 Июня поступила в 06:55. В результате взрыва обрушились второй и третий этажи, а также частично четвертый.

По данным разных источников, причиной взрыва в жилом доме в Ногинске могли стать утечка бытового газа или газ, включенный для обогрева квартиры.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, удалось спасти трех человек, среди которых два ребенка. Девочкам 5 и 10 лет удалось избежать тяжелых травм.

«Сейчас их состояние оценивается как средней тяжести, девочек с ушибами госпитализировали вместе с мамой в больницу для дальнейшего наблюдения. Их жизни сейчас ничто не угрожает», — рассказала уполномоченная по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова.

Из здания уже эвакуировали более 170 человек. Однако под завалами могут находиться несколько человек. В настоящее время территория дома оцеплена.

Главе городского округа Игорю Сухину поручили позаботиться о людях, оказать помощь и обеспечить их всем необходимым. Глава Минздрава России Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание помощи пострадавшим, сообщил его помощник Алексей Кузнецов.

Спасатели и криминалисты

На месте происшествия работают сотрудники Росгвардии и спасатели. Сейчас к работам привлечено более 270 человек и 56 единиц техники, в том числе 214 человек от МЧС России и 33 единицы техники. К ликвидации последствий также привлечены восемь кинологических расчетов.

Группировка специалистов постоянно наращивается. Кроме того, для обследования здания направлен диагностический комплекс «Струна» МЧС России.

На месте ЧП также работают криминалисты и следователи. По сообщению пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области, было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 Уголовного кодекса РФ).

Прокуратура Московской области также организовала проверку в связи с инцидентом в Ногинске. Специалисты дадут оценку действиям ответственных лиц, в том числе на предмет соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования.

Кадры с места взрыва газа в жилом доме в Ногинске>>

Момент взрыва

В интернете появилось видео момента взрыва газа в многоэтажном доме. На кадрах видно обрушившееся здание, а также разбросанные обломки, часть из которых попали на припаркованные рядом автомобили.

Очевидцы, живущие в соседних домах, рассказали, что в результате взрыва среагировали сигнализации нескольких машин. У некоторых и вовсе «приподняло» кровати в квартирах.

«Наш дом напротив – был очень сильный взрыв. Мы его не просто услышали – некоторые в это время уже завтракали, и столы, и стулья – все аж пошатнулось. У тех, у кого окна выходят на этот дом, повыбивало стекла», – рассказала РИА Новости очевидец Елена.

Видео с места взрыва газа в жилом доме в Ногинске>>

О жителях позаботятся

На место происшествия прибыл губернатор Московской области Андрей Воробьев, чтобы встретиться с пострадавшими и проконтролировать ход спасательных работ.

Глава региона сообщил СМИ уточненные данные об одном погибшем и четырех госпитализированных жителях Ногинска. По его словам, в госпитале находится семья – мама и две дочери, а одного пожилого мужчину с переломом голени отправят в НМИЦ хирургии им. Вишневского.

Губенатор заявил, что власти региона позаботятся обо всех жителях дома, где произошел инцидент.

«Дом придется восстанавливать, как показывает практика, минимум 6-8 месяцев. Все эти работы будут проведены. О каждом жителе мы позаботимся», – подчеркнул Воробьев.

Также Воробьев отметил, что отправится в место расположения жителей, чтобы дать ответы на все вопросы граждан.

В Ногинске развернут пункт временного размещения для пострадавших. Также начала работать горячая линия на базе ГУ МЧС Подмосковья – узнать всю информацию можно по телефону +7 (495) 542-21-41.