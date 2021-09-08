РИАМО - 8 сен. Губернатор Московской области Андрей Воробьев доложил президенту России Владимиру Путину о взрыве, который случился в многоэтажном доме в Ногинске.

«Сегодня утром я уже докладывал нашему президенту о ситуации. Соответственно, постоянно информирую руководство о ходе работ и о том, что произошло», — сказал Воробьев.

Он добавил, что сейчас главная задача — оказать максимальную поддержку и заботу жителям, которые проживали в разрушенном взрывом доме.

«Жизни жителей ничего не угрожает», — заявил губернатор.

В 06:55 среды в Ногинске на улице 28 июня, д. 9а произошел взрыв газа, который повредил перекрытия на нескольких этажах, они обрушились. Областная прокуратура организовала проверку, СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В настоящий момент на месте обрушения работают спасательные службы. Они продолжают разбирать завалы.

Ранее Воробьев сообщал, что власти региона позаботятся обо всех пострадавших жителях дома в Ногинске.

Видео с места взрыва газа в жилом доме в Ногинске>>