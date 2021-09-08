РИАМО - 8 сен. За минувшие сутки в Подмосковье выявили 673 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, всего с начала пандемии в регионе зафиксировали 428 147 случаев инфицирования, сообщается на сайте Минздрава Подмосковья, посвященном ситуации с Covid-19.

В медорганизациях Подмосковья проходят лечение пациенты из Москвы и иных регионов России, а также из-за рубежа.

В Московской области работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Жителям региона напоминают, что остановить пандемию поможет только вакцинация от Covid-19. Привиться можно бесплатно в медучреждениях Подмосковья, а также в мобильных пунктах вакцинации.

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