РИАМО - 8 сен. В Московской области начнут пробные пуски отопления в жилых домах и соцобъектах с 14 сентября, сообщает пресс-служба вице-губернатора региона Евгения Хромушина.

По окончании тестирования отопительной системы теплоноситель останется в системе под давлением. Это позволит оперативно обеспечить подачу тепла, если среднесуточная температура опустится до нормативных показателей. Тепло начинают подавать тогда, когда 5 дней подряд среднесуточная температура не превышает 8 градусов.

Как отметил вице-губернатор, к концу недели синоптики прогнозируют бабье лето, при котором температура воздуха поднимется до комфортных 20 градусов.

«Если прогнозы на ближайшие теплые выходные не подтвердятся, а количество обращений жителей Подмосковья с просьбой включить отопление возрастет, то по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева тепло в жилые дома будет подано раньше наступления нормативных условий», - сказал Хромушин.

Приоритетнее всего тепло традиционно получают социально значимые объекты, в первую очередь школы, поликлиники, больницы и детские сады.