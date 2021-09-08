РИАМО - 8 сен. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона позаботятся обо всех жителях дома в Ногинске, где произошел взрыв газа.
Он добавил, что поедет в место расположения жителей, чтобы дать ответы на все их вопросы — по содержанию и всему необходимому для последующей жизни.
Взрыв произошел в одном из жилых домов Ногинска на улице 28 июня утром в среду. На месте работают все экстренные службы региона.
Ранее Воробьев сообщил, что всех жителей дома эвакуировали. Подтверждена гибель одного человека.
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