РИАМО - 8 сен. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона позаботятся обо всех жителях дома в Ногинске, где произошел взрыв газа.

«Дом придется восстанавливать, как показывает практика, минимум 6-8 месяцев. Все эти работы будут проведены. О каждом жителе мы позаботимся», — заявил Воробьев.

Он добавил, что поедет в место расположения жителей, чтобы дать ответы на все их вопросы — по содержанию и всему необходимому для последующей жизни.

Взрыв произошел в одном из жилых домов Ногинска на улице 28 июня утром в среду. На месте работают все экстренные службы региона.

Ранее Воробьев сообщил, что всех жителей дома эвакуировали. Подтверждена гибель одного человека.

Видео с места взрыва газа в жилом доме в Ногинске>>